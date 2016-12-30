«Нафтогаз» отметил снижение транзита российского газа на 19%

Транзит российского газа через Украину с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения поставок по «Северному потоку» в немецкий газопровод Opal. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Украинская компания ссылается на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), согласно которым, «Газпром» существенно увеличил объемы транспортировки газа по «Северному потоку». При этом почти все дополнительные объемы прошли через газопровод Opal. Так как ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся, то объем транзита по Украине за это время значительно сократился.

Кроме того, поставки через «Северный поток» в Opal выросли на 41%, в то время как объем транспортировки газа в Словакию через территорию Украины уменьшился на 19%. Суммарно поставки по этим двум маршрутам сократились на 2%.

В пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что сложившаяся ситуация «ставит под сомнение» утверждения о том, что расширение доступа «Газпрома» к Opal не приведет к уменьшению объемов транзита российского газа через Украину.

В конце октября Еврокомиссия (ЕК) одобрила расширение доступа российской компании «Газпром» к Opal. Ранее на этой неделе суд Евросоюза приостановил это решение до момента разрешения спора.