СМИ сообщили о нарушении премирия в Сирии

Сирийские повстанцы в провинции Хама нарушили режим перемирия через два часа после его установления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights.

Оппозиция же обвинила правительственную армию в артиллерийском обстреле двух поселков в провинции Идлиб.

Однако правозащитники заявили, что к утру 30 декабря столкновения полностью прекратились.

Напомним, 29 декабря стало известно о договоренности по введению режима тишины на территории Сирийской Арабской республики с 30 декабря.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал Москву и Анкару гарантами перемирия и сообщил, что соглашение подписали полевые командиры семи оппозиционных группировок.