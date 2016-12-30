Трамп назвал отличным ходом решение Путина по дипломатам США

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter решение президента РФ Владимира Путина не высылать из России американских дипломатов в ответ на аналогичный ход Барака Обамы.

«Отличный ход. Я всегда знал, что он очень умный человек», — высказался Трамп.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров предлагал Путину зеркально ответить на поступок Вашингтона — выслать из России 35 американских дипломатов, дав им на сборы 72 часа.

Однако российский лидер решил не реагировать на случившееся таким образом и, наоборот, пригласил детей сотрудников американской дипмиссии на кремлевскую елку.

Как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, это решение обусловлено соображениями гуманности: у дипломатов есть семьи и дети, сейчас канун Нового года, рождественские каникулы в школах.

Высылка российских дипломатов из США стала результатом новых санкций, которые администрация Обамы ввела в отношении РФ за якобы имевшее место воздействие на ход американской предвыборной гонки посредством кибератак.