30 декабря 2016, 12:51
Суд восстановил Игоря Трунова в статусе адвоката
Лефортовский суд Москвы признал незаконным лишение Игоря Трунова адвокатского статуса. Об этом пишет РИА Новости.
«Удовлетворить исковые требования Трунова, оспаривающего действия адвокатской палаты», — сказал судья Василий Голованов, оглашая решение.
Также суд принял решение «восстановить Трунова в статусе адвоката после вступления решения в законную силу».
Отмечается, что представители Адвокатской палаты хотят обжаловать это решение в Мосгорсуде. В случае их обращения решение Лефортовского суда не сможет вступить в законную силу. На обжалование у палаты есть ровно месяц.
Адвокатская палата Московской области в июле 2016 года лишила Трунова статуса адвоката, ссылаясь на нарушение им норм профессиональной этики.
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