Суд восстановил Игоря Трунова в статусе адвоката

Лефортовский суд Москвы признал незаконным лишение Игоря Трунова адвокатского статуса. Об этом пишет РИА Новости.

«Удовлетворить исковые требования Трунова, оспаривающего действия адвокатской палаты», — сказал судья Василий Голованов, оглашая решение.

Также суд принял решение «восстановить Трунова в статусе адвоката после вступления решения в законную силу».

Отмечается, что представители Адвокатской палаты хотят обжаловать это решение в Мосгорсуде. В случае их обращения решение Лефортовского суда не сможет вступить в законную силу. На обжалование у палаты есть ровно месяц.

Адвокатская палата Московской области в июле 2016 года лишила Трунова статуса адвоката, ссылаясь на нарушение им норм профессиональной этики.