Комиссия парламента Турции одобрила «президентские» поправки в конституцию

Комиссия парламента Турции одобрила проект поправок в конституцию страны, которые расширяют полномочия президента. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Соответствующий законопроект после девяти дней обсуждения подписали 316 депутатов от правящей «Партии справедливости и развития». При этом в последний день комиссия потратила на обсуждение поправок около 17 часов.

Согласно проекту закона, пост премьер-министра будет устранен, а исполнительная власть перейдет к президенту и вице-президенту. Также число парламентариев будет увеличено с 550 до 600, а допустимый возраст для кандидата в законодательный орган страны будет снижен с 25 до 18 лет.

Для принятия закона необходимо, чтобы его поддержали более 330 депутатов, после чего начнется процесс подготовки к референдуму, который намечен на весну 2017 года.