В Петербурге спустили на воду крупнейший в мире ледокол «Виктор Черномырдин»

В Санкт-Петербурге торжественно спущен на воду строящийся дизельный ледокол «Виктор Черномырдин». К настоящему времени работы по постройке ледокола закончены наполовину.

После ввода в строй корабль должен стать крупнейшим и наиболее мощным дизель-электрическим ледоколом в мире. Первоначально предполагалось, что его спустят на воду еще в 2015 году, однако сроки неоднократно переносились.

Фотографии ледокола петербурцы размещают в соцсетях.

Ходили смотреть на спуск ледокола "Виктор Черномырдин" pic.twitter.com/rBvz8zN4wC — Marinette Murao￼ (@LunaVagnerr) 30 декабря 2016 г.

Как уточняет «Интерфакс», ледокол был спущен на воду «Балтийским заводом-Судостроение» (БЗС). На судне применена уникальная система электродвижения, которая позволяет сохранять управление в полном объеме при движении кормой во льдах. Кроме того, система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта судна для предотвращения обмерзания корпуса.

В июле на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был спущен на воду самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика». После спуска на воду работы по оснащению судна продолжатся. В то же время в Петербурге спустили на воду «Илью Муромца» — дизель-электрический военный ледокол, построенный на территории бывшего СССР впервые за 45 лет.