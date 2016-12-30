Дело обвиняемого в хищении 1,2 млрд рублей на космодроме Восточный направлено в суд

Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении начальника ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое» Андрея Ярцева. По этому делу привлечены к ответственности Владимир Денискин и Николай Шкадин, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ярцев обвиняется в хищении свыше 1,18 млрд рублей при реконструкции космодрома Восточный, а Денискин и Шкадин в организации растраты и пособничестве растраты соответственно.

Следователи установили, что с августа 2012 года по октябрь 2013 года Ярцев вместе с генеральным директором ООО «Стройконструкция С» Анатолием Рязановым, главой ЗАО «Стройконструкция» Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и сотрудником ФСО Игорем Денискиным, организовали преступную группу. Создав цепочку фирм-посредников и искусственно завысив цены, они похитили более 1,18 млрд рублей.

«Кроме того, они обеспечивали победы в конкурсе подконтрольной сообщникам коммерческой организации, не имеющей производственных мощностей и не способной самостоятельно выполнить условия контракта», — поясняется в сообщении Генпрокуратуры.

Уголовные дела в отношении Рязанова и Новикова были выделены в отдельное производство и направлены в Мещанский районный суд Москвы. Рязанов уже приговорен к четырем годам заключения.

29 декабря российский президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Причинами этого решения стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине.