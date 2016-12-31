СМИ сообщили об ударах ВКС по путям поставки нефти ИГ в Сирии

Авиация Военно-космических сил России нанесла авиаудары по маршруту поставок нефти запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом пишет издание Al-Masdar News со ссылкой на военный источник, сообщает РБК.

По словам источника, удары были нанесены 31 декабря по маршруту, который следует от сирийской восточной провинции Хомс до провинции Ракка.

Подтверждения данной информации из российских военных источников не поступало.