31 декабря 2016, 09:39
Дарья Антонюк стала победительницей пятого сезона «Голоса»
Зрители в ходе смс-голосования отдали победу в финале пятого сезона телевизионного музыкального шоу «Голос» на «Первом канале» Дарье Антонюк, представлявшей команду Леонида Агутина.
За Антонюк, которая в финале шоу исполнила романс «Дорогой длинною», было отдано 53,7% поступивших голосов. За победу 20-летняя девушка получила статуэтку шоу и сертификат на 1 млн рублей на съемку музыкального клипа.
Победителем юбилейного сезона проекта #Голос5 становится Дарья Антонюк! Поздравляем! pic.twitter.com/DMnaJcUeRo— Голос (@voice1tv) 30 декабря 2016 г.
Конкуренцию Антонюк в финале составляли Александр Панайотов, Кайрат Примбердиев и Сардор Милано.
Все средства, поступившие в ходе смс-голосования, будут переданы Фонду поддержки слепоглухих «Со-единение».
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