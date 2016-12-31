Дарья Антонюк стала победительницей пятого сезона «Голоса»

Зрители в ходе смс-голосования отдали победу в финале пятого сезона телевизионного музыкального шоу «Голос» на «Первом канале» Дарье Антонюк, представлявшей команду Леонида Агутина.

За Антонюк, которая в финале шоу исполнила романс «Дорогой длинною», было отдано 53,7% поступивших голосов. За победу 20-летняя девушка получила статуэтку шоу и сертификат на 1 млн рублей на съемку музыкального клипа.

Конкуренцию Антонюк в финале составляли Александр Панайотов, Кайрат Примбердиев и Сардор Милано.

Все средства, поступившие в ходе смс-голосования, будут переданы Фонду поддержки слепоглухих «Со-единение».