Правительство РФ постановило принять трехлетний бюджет

Российское правительство приняло постановление «О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кабмин постановляет принять трехлетний бюджет к исполнению и распределяет функции между главными администраторами и главными распорядителями средств с учетом предписанных лимитов бюджетных обязательств.

Постановление за подписью главы кабинета министров Дмитрия Медведева вступает в силу 1 января 2017 года за исключением пунктов 3 и 52, вступающих в силу с момента подписания (отчетность по бюджетам закрытых административно-территориальных образований и Байконура и обеспечение компетентными органами власти доведения до субъектов РФ нормативных актов о порядке администрирования доходов, зачисляемых в бюджет федерации).