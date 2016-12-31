В Чечне опровергли убийство троих боевиков в больнице

Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов опроверг появившиеся накануне в средствах массовой информации сообщения об убийстве в больнице троих боевиков, которые были задержаны и госпитализированы после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря, передает ТАСС.

Сулейманов заявил: «Эпизодов стрельбы не происходило в больнице и произойти не могло, так как ситуация изначально была взята под контроль, выставлена охрана. Отключение света также невозможно в учреждении скорой помощи, так как имеются резервные источники электроснабжения. Автономный генератор включается уже через три секунды».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме также опроверг сообщения об убийстве боевиков в лечебном учреждении.

Напомним, 17 декабря группа вооруженных людей совершила ряд нападений на представителей правоохранительных органов. Ответственность за атаку на столицу Чечни взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство». Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии отчитался о завершении спецоперации в Грозном и его окрестностях, которой руководил лично. Он сообщил, что по итогам операции уничтожены семь боевиков, еще четверо задержаны.