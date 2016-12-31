В Чечне опровергли убийство троих боевиков в больнице
Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов опроверг появившиеся накануне в средствах массовой информации сообщения об убийстве в больнице троих боевиков, которые были задержаны и госпитализированы после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря, передает ТАСС.
Сулейманов заявил: «Эпизодов стрельбы не происходило в больнице и произойти не могло, так как ситуация изначально была взята под контроль, выставлена охрана. Отключение света также невозможно в учреждении скорой помощи, так как имеются резервные источники электроснабжения. Автономный генератор включается уже через три секунды».
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме также опроверг сообщения об убийстве боевиков в лечебном учреждении.
Дорогие друзья! Отдельные СМИ, известные своей ненавистью к Чеченской Республике, пишут, что в грозненской больнице скорой медицинской помощи совершены противоправные действия в отношение пациентов. Они утверждают, что в один из дней на этой неделе в больнице отключили свет, затем вооружённые люди вывели на улицу и убили троих боевиков, находившихся на лечении с огнестрельными ранениями. Я не считаю необходимым обсуждать эту наглую и гнусную ложь. Но и эту небылицу готов признать былью, если за все это время в больнице хоть на минуту отключали свет или на территории лечебного учреждения или в её корпусах было совершено хотя одно противоправное действие. Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи! #Кадыров #Россия #Чечня
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 30 2016 в 7:37 PST
Напомним, 17 декабря группа вооруженных людей совершила ряд нападений на представителей правоохранительных органов. Ответственность за атаку на столицу Чечни взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство». Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии отчитался о завершении спецоперации в Грозном и его окрестностях, которой руководил лично. Он сообщил, что по итогам операции уничтожены семь боевиков, еще четверо задержаны.