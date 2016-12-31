Путин и Медведев поздравили россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением – первыми традиционное обращение главы государства увидели жители Дальнего Востока.

Владимир Путин отметил: «2016-й год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед» (цитата по ТАСС).

Президент отметил тех, кто встретит праздник на работе: «Но не все сегодня за праздничным столом: немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году».

С поздравлением к россиянам обратился и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он отметил: «В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано». Глава правительства пожелал в новом году исполнения заветных желаний и выразил уверенность в том, что в новом, 2017 году, все близкие будут здоровы и счастливы, а в каждом доме будет царить любовь и согласие.