В Крыму более 6,5 тысяч человек остались без электричества

Более 6,5 тысяч жителей Крыма остались без электричества, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

В сообщении ведомства говорится: «Утром 31 декабря из-за неблагоприятных погодных условий (ветер, снег) произошли аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах республики Крым. По состоянию на 12:00, без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них – 10 частично. Без электроэнергии 6531 человек».

В ликвидации последствий аварии задействованы 18 бригад энергетиков: 18 единиц техники, 53 человека.