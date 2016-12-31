Десятки россиян застряли в аэропорту Дубая из-за тумана

Не менее 50 россиян не могут вылететь из аэропорта Дубая из-за тумана, сообщает РБК со ссылкой на одного из пассажиров Сергея Куракова.

Кураков, сутки ожидающий вылета в Бангкок, отметил: «Официально они (представители авиакомпании – прим. "Полит.ру") говорят, что это туман, но другие авиакомпании улетают». Он также подчеркнул, что несмотря на длительное ожидание, «никто не размещал в отеле, даже за деньги»: «Нам лишь только организовали питание».

Помимо россиян в аэропорту Дубая находятся около 50 граждан Украины, рассказал пассажир.

В контактном центре FlyDubai РБК заявили, что в авиакомпании знают о задержанных рейсах: «Мы получаем много писем о задержках рейсов в Дубае. Это связано с погодными условиями. Сейчас там сильный туман. По другим авиакомпаниям мы информацией не владеем».

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе напомнила: «Если плохие погодные условия, то перевозчик должен предоставлять размещение и питание до тех пор, пока погода не улучшится, если задержка более 5 часов и затрагивает ночное время суток. Нужно добиваться от представителей Fly Dubai, чтобы они немедленно принимали меры. Они должны всех пассажиров покормить и дать им бесплатные места в гостинице и доставить туда».