СМИ обвинили «российских хакеров» во внедрении в электросети США

Вредоносная программа, якобы созданная российскими хакерами, внедрена в систему электроэнергетической компании в штате Вермонт, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, обнаружить программу удалось благодаря предоставлению сотрудниками ФБР руководству ключевых коммунальных компаний США коды, которые приписываются «российским хакерам». Такие коды якобы и были обнаружены в системе энергетической компании в Вермонте.

Компанию не называют, однако уточняется, что в штате действуют лишь две энергетические компании: Green Mountain Power и Burlington Electric.

Подчеркивается, что «русские не использовали код для нарушения работы системы», однако «проникновение может быть использовано как для нарушения работы коммунальных служб, но и в качестве проверки русскими, могут ли они проникнуть в часть электроэнергетической системы».

Ранее ФБР и Министерство национальной безопасности (МНБ) США опубликовали доклад о деятельности российских спецслужб (RIS), которые используют хакерские методы против властей и граждан США. В докладе указаны более 40 никнеймов, под которыми, по мнению американских спецслужб, действуют пророссийские хакеры.