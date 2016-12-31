В Нью-Йорке прошла акция памяти жертв крушения Ту-154

Члены хора Schiller Institute исполнили российский государственный гимн у консульства России в Нью-Йорке в память о погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154, сообщает РБК.

Основатель института Хельга Цепп-Ларуш выразила от имени хора глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью 92 человек. Она отметила, что ансамбль имени Александрова, участниками которого являлись многие погибшие при крушении, «был выражением высших нравственных ценностей России».

Напомним, летевший на авиабазу Хмеймим в Сирию самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море практически сразу после вылета из аэропорта Адлера, где останавливался для дозаправки. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли.