Мэр Иркутска отменил режим ЧС

Мэр Иркутска распорядился отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с массовым отравлением жидкостью для принятия ванн «Боярышник», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу градоначальника.

В сообщении пресс-службы отмечается: «В Иркутске с 31 декабря отменяется режим чрезвычайной ситуации, связанный с массовым отравлением граждан суррогатной спиртосодержащей продукцией».

Как отметил представитель мэрии Игорь Намкин, ««случаи отравления в городе за последние несколько суток не зафиксированы». Несмотря на это, «правоохранители будут проверять торговые точки в течение всех праздничных дней. В рейдах участвуют волонтеры, активисты молодежных организаций».

Напомним, от отравления «Боярышником» в Иркутске пострадали 123 человека, скончались более 70. Минздрав региона сообщал, что вместо этилового спирта в концентрат был добавлен метиловый, отравление которым приводит к тяжелым последствиям вплоть до смерти.