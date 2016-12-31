Карлсен поделился эмоциями от победы Карякина на ЧМ по блицу

Норвежский шахматист, действующий чемпион мира Магнус Карлсен рассказал о впечатлениях от победы россиянина Сергея Карякина на чемпионате мира по блицу, передает Норвежская вещательная корпорация NRK.

Напомним, по итогам турнира Карякин набрал равное количество очков с Магнусом Карлсеном — по 16,5 балла, но оказался выше за счет дополнительных показателей – к победе россиянина привела ошибка поляка Радослава Войташека.

Карлсен, комментируя случившееся, заявил: «Это был один из самых глупых шагов, которые я видел. Я зол. У него был шанс победить, но при этом он упустил из виду простейшие вещи. Он был в позиции, в которой любой бы победил. Нельзя проиграть при таком доминировании. Мне не хватило всего пол-очка. И он нашел единственный способ проиграть. Это разочаровывает».

Норвежец также напомнил, что не сумел добиться победы в собственной партии: «Было непросто победить черными в той ситуации. Мне не удалось мобилизовать все силы. Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать».

После победы Сергея Карякина в партии с Войташеком Карлсен махнул рукой и покинул зал, не дожидаясь церемонии награждения.