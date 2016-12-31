Украина потеряла 3 млн долларов на сокращении сбыта елочных игрушек в России

Переориентация Украины на европейские страны вместо России на рынке елочных игрушек и украшений привела к сокращению выручки почти на 3 млн долларов. Такой вывод можно сделать из сообщения заместителя министра экономического развития, торгового представителя Украины Натальи Микольской в Facebook.

В сообщении отмечается: «В то же время, когда-то крупнейший рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь 632,3 тысячи долларов (за 10 месяцев 2014 года его объем составлял 3,5 млн долларов)».

В целом за десять месяцев уходящего года Украина экспортировала в 25 стран мира елочные игрушки на 4,5 млн долларов. Главным рынком сбыта стал Евросоюз, на который пришлось 62,3% общего объема экспорта.