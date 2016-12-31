Боец Расул Мирзаев госпитализирован после нападения неизвестных

На бойца смешанного стиля Расула Мирзаева напали трое неизвестных. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительных органы, инцидент произошел на юге Москвы.

Собеседник агентства уточнил: «Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная сегодня около 02:00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован».

Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников, сообщили в пресс-службе столичной полиции.