Расула Мирзаева прооперировали после нападения неизвестных

Бойца смешанного стиля Расула Мирзаева прооперировали в больнице, куда его доставили после нападения троих неизвестных, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Fight Nights Камила Гаджиева.

Гаджиев уточнил: «Проведена операция, сейчас он спит».

Ранее сообщалось, что трое неизвестных напали на Мирзаева на юге Москвы, избили его и ранили из травматического пистолета. Преступникам удалось скрыться.

Как утверждает Life, на Мирзаева напали в его же квартире – дверь злоумышленникам якобы открыла некая девушка по имени Амина. Невеста Мирзаева Мария, которая находится в больнице рядом с женихом, рассказала: «В ту ночь Расул уже собирался ложиться спать. На утро все собирались готовиться к Новому году, планировали отмечать вместе с семьей». О каких-либо угрозах, поступавших в адрес Мирзаева, невесте неизвестно.