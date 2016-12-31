«Нафтогаз Украины» получит 500 млн долларов на закупку газа

Украинская компания «Нафтогаз Украины» подписала соглашение с Deutsche Bank о предоставлении кредита в 500 миллионов долларов на закупку газа, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, кредит выделяется под гарантии Всемирного банка: «Гарантия Всемирного банка и кредитная линия является экономически выгодным по сравнению с другими кредитными соглашениями "Нафтогаза". По условиям финансирования по этой кредитной линии "Нафтогаз" и в дальнейшем будет покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты по подписке на оплату после поставки».

Соглашение предполагает, что «Нафтогазу» будет предоставлено два года на закупку газа и два года на погашение кредита.

Ранее «Нафтогаз» отчитался о сокращении транзита российского газа через Украину с 22 декабря на 19% из-за увеличения поставок по «Северному потоку» в немецкий газопровод Opal.