Песков поделился своим секретом суперконцентрации

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на послании президента Федеральному собранию погрузился в состояние суперконцентрации, которое со стороны выглядело как сон, передает НТВ.

Оказывается, Песков умеет концентрироваться с закрытыми глазами, и как раз в ходе обращения главы государства с посланием к парламенту его пресс-секретарь решил воспользоваться своим умением.

«Оператор не успел убрать камеру и доли секунды она была направлена на меня. Момент моей суперконцентрации был в прямом эфире», — поведал Песков журналистам.

По его словам, потом ему позвонил президент и спросил о некоторых акцентах в своем выступлении.

«Я отвечаю: "Великолепно, мне кажется, прямо в цель, достигло аудитории". После небольшой паузы в трубке прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?", я стал мычать нервно, и голос мне тихо сказал: "Вы же спали все время"», — рассказал Песков.

По его собственному признанию, в ходе этого разговора с Владимиром Путиным он находился в «суицидальном» состоянии.