За выдворенными из США российскими дипломатами прибыл спецборт

В Вашингтоне приземлился самолет специального летного отряда «Россия», который должен доставить на родину российских дипломатов и членов их семей, выдворенных из США, сообщает ТАСС.

Напомним, введение Вашингтоном новых санкций в отношении РФ за якобы имевшее место воздействие на ход американской предвыборной гонки посредством кибератак привело к высылке из США российских дипломатов.

Как уточнил руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин, на приземлившемся в вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса в Москву вернутся сотрудники российского посольства и члены их семей, которым было предписано в течение 72 часов покинуть США.

Сотрудники расположенного в Сан-Франциско генерального консульства России и их родные вернутся в Россию самостоятельно.