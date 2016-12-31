Житель Польши задержан за угрозу взорвать самолет

Информация о том, что пражская полиция ликвидировала предполагаемого террориста, угрожавшего взорвать авиалайнер авиакомпании Enter Air на пути с Канарских островов (Лас-Пальмас) в Варшаву, получила опровержение.

Чешский портал Aktuálně сообщает, что мужчина, являющийся гражданином Польши, был задержан на борту самолета после экстренной посадки в аэропорту Праги.

В результате инцидента никто не пострадал: все 160 пассажиров Boeing 737-800 — преимущественно польские граждане — благополучно эвакуированы из салона и расселены по пражским гостиницам в ожидании продолжения полета.

Авиалайнер был обследован специалистами-взрывотехниками и кинологами с собаками на предмет обнаружения взрывчатых веществ, ничего не обнаружено.