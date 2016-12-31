31 декабря 2016, 03:01
Житель Польши задержан за угрозу взорвать самолет
Информация о том, что пражская полиция ликвидировала предполагаемого террориста, угрожавшего взорвать авиалайнер авиакомпании Enter Air на пути с Канарских островов (Лас-Пальмас) в Варшаву, получила опровержение.
Чешский портал Aktuálně сообщает, что мужчина, являющийся гражданином Польши, был задержан на борту самолета после экстренной посадки в аэропорту Праги.
В результате инцидента никто не пострадал: все 160 пассажиров Boeing 737-800 — преимущественно польские граждане — благополучно эвакуированы из салона и расселены по пражским гостиницам в ожидании продолжения полета.
Авиалайнер был обследован специалистами-взрывотехниками и кинологами с собаками на предмет обнаружения взрывчатых веществ, ничего не обнаружено.
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