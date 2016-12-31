Глава Роспотребнадзора назвала способы обезопасить новогодний стол

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова дала рекомендации по празднованию Нового года, которые позволят не навредить собственному здоровью, сообщает РИА Новости.

Попова отметила, что в праздники помимо особых рекомендаций не следует забывать о базовых правилах, которые действуют постоянно: «Базовые заключаются в том, чтобы правильно питаться, пить чистую, безопасную воду и снизить всевозможные риски от воздействия окружающей среды, загрязненного воздуха».

Касательно новогоднего стола Попова отметила: «Если это времяпрепровождение, связанное с активным и длительным застольем, то здесь тоже нужно помнить о том, что еда должна быть безопасной, не должна быть прошлогодней, она должна храниться должным образом в холодильнике, правильно должна быть упакована».

Навредить здоровью могут застоявшиеся салаты, которые россияне нередко готовят «тазиками». Глава Роспотребнадзора пояснила: «Здесь большая площадь поверхности, а различные заправки – это как раз та среда, в которой микробы растут с большим удовольствием».

Резюмируя, Попова подчеркнула: «Нужно помнить, что за периодом излишеств все равно наступит день, когда вы посмотрите на себя в зеркало и скажете: "Боже мой, что же со мной стало?!". Чтобы этого не случилось, нужно помнить о своем здоровье постоянно».