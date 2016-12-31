Полиция Чехии убила предполагаемого террориста на борту авиалайнера

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, совершавший рейс из Гран-Канарии в Варшаву, экстренно приземлился в Праге из-за угрозы взрыва на борту, передает РИА Новости со ссылкой на эфир местного телеканала.

В сообщении говорится, что полиция оцепила самолет сразу после приземления и, взойдя на борт, ликвидировала подозреваемого в подготовке террористического акта.

Инцидент произошел в старой части пражского аэропорта «Рузине». Глава МВД Чехии Милан Хованец, срочно прибывший на место происшествия, заверил журналистов в том, что все 160 пассажиров рейса были благополучно эвакуированы из салона лайнера. В настоящее время самолет подвергается тщательному досмотру, начато расследование.