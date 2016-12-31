Автомобиль протаранил толпу в Хельсинки

Автомобиль врезался в толпу людей у станции метро в Хельсинки, сообщает Associated Press.

Пострадали семеро, трое из них находятся в критическом состоянии. Водителя автомобиля задержали.

Полицейские отмечают, что пока нет данных, которые указывали бы на преднамеренность действий водителя.

Подобные случаи привлекают повышенное внимание после того, как 19 декабря грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. В результате погибли 12 человек. Совершивший данный теракт тунисец Анис Амри был ликвидирован через несколько дней в Милане.