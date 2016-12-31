В попавшей под санкции США компании отвергли сотрудничество с властями РФ

Основатель компании «Цифровое оружие и защита» (Zor Security, Esage Lab) Алиса Шевченко заявила, что никогда не сотрудничала с правительством России, пишет Forbes.

Напомним, Zor Security попала под американские санкции 29 декабря. В США заявили, что компания якобы предоставляла свои исследования и разработки ГРУ Минобороны РФ, которое Вашингтон обвиняет в организации хакерских атак в ходе президентских выборов в США.

Шевченко, комментируя обвинения, уточнила, что в настоящее время компания не функционирует, и заявила: «Несуществующая компания одинокой девушки-дауншифтера причастна к взлому выборов? Это смешно».

Она также отметила: «Похоже, что кто-то пытается сделать из меня козла отпущения в кибервойне между США и Россией. Легко атаковать маленькие независимые фирмы, за которыми нет сил, которые могут нанести ответный удар».