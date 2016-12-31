СМИ назвали дисквалифицированных призеров ОИ-2014 из России

В число четырех российских скелетонистов, отстраненных от соревнований решением Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), попали Александр Третьяков, ставший олимпийским чемпионом в Сочи, а также Елена Никитина, которая стала бронзовым призером Игр, сообщает «Р-Спорт».

По данным агентства, отстранены также Мария Орлова и Ольга Потылицына.

Ранее IBSF уведомила Российскую федерацию бобслея и скелетона о временной дисквалификации четырех россиян, но имена отстраненных спортсменов отказалась раскрывать до завершения расследования на предмет нарушения антидопинговых правил.