СМИ допустили лишение Аделины Сотниковой золота ОИ-2014

Российскую фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали Олимпийских игр в Сочи 2014 года в одиночном женском разряде, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник газеты, Сотникова входит в число российских спортсменов, которых подозревают в незаконных манипуляциях с допинг-пробами. Напомним, юрист Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен при оглашении второй части своего доклада в декабре заявил, что в махинациях такого рода замешаны более тысячи россиян, представлявших 30 различных дисциплин.

В частности, заявил источник, на пробирке с допинг-пробой Сотниковой есть царапина, что может указывать на возможное вскрытие пробирки и манипуляции с ней. При этом подчеркивается, что анализ Сотниковой чист – речь не идет об обнаружении допинга в пробе.

Напомним, Аделина Сотникова в 2014 году стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.