Трансильванский лес признан самым страшным местом в мире

Лес Хойя-Бачу на окраине трансильванского города Клуж-Напока занял первое место в рейтинге самых страшных мест планеты, который составил веб-сайт 9gag.com, сообщает ТАСС.

Отмечается, что с лесом связано множество легенд о бесследно исчезающих людях, выходящей из строя электронной аппаратуре или появлении инопланетян.

В числе самых страшных мест планеты также названы сожженный нацистами французский город Орадур-сюр-Глан, ирландский замок Лип, где в Средневековье пытали невинных узников, город Ятинга в Индии, где ежегодно в сентябре-октябре кончают жизнь самоубийством сотни птиц, заброшенный «Диснейленд» в Китае, недостроенное метро в Цинциннати и «Ворота в ад» в Туркменистане, где в течение 40 лет горит газовый кратер, привлекающий своим теплом тысячи пауков.