Мемория. Патриарх Тихон

31 декабря 1865 года родился Тихон, Патриарх Московский Московский и всея России

Личное дело

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин, 1865-1925) родился в приходе Воскресенской церкви погоста Клин Псковской губернии в семье священника Иоанна Тимофеевича Беллавина и его жены Анны Гавриловны. Позже отца перевели в город Торопец, где Василий в девять лет поступил в духовное училище. По воспоминаниям современников, «с детства Тихон был очень добродушным, кротким и богобоязненным без лукавства и святошества».

В 1878 году поступил в Псковскую духовную семинарию, а по ее окончании -

в Санкт-Петербургскую духовную академию. В июне 1888 года окончил академию со степенью кандидата богословия и сразу получил назначение преподавателем основного, догматического и нравственного богословия в Псковскую духовную семинарию.

В декабре 1891 Василий Беллавин был пострижен в монашество и уже на следующий день был рукоположен в сан иеродиакона, а через неделю - в иеромонаха.

В марте 1892 года определением Святейшего Синода Тихон был назначен инспектором Холмской духовной семинарии, уже в июне того же года — ректором Казанской, а в июле — ректором Холмской семинарии.

19 октября 1897 года был хиротонисан во епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии.

Меньше чем через год - 14 сентября 1898 года – Тихон был назначен епископом Алеутским и Аляскинским (с января 1900 года Алеутский и Северо-Американский). В мае 1905 года возведен в сан архиепископа.

По предложению владыки Тихона, в 1905 году архиерейская кафедра была перенесена из Сан-Франциско в Нью-Йорк, где в 1902 году был выстроен Свято-Николаевский собор на Манхэттене.

При нём в Северной Америке были открыты десятки новых храмов, начато строительство первого православного монастыря в Саут-Кейнан (штат Пенсильвания), при котором была устроена школа-приют для сирот. В состав епархии вошли 32 общины, пожелавшие перейти из униатства в православие, что явилось продолжением «движения Товта», приведшего в православие около 250 тысяч русинских грекокатоликов.

В январе 1907 года владыка Тихон был отозван на родину и переведен на кафедру Ярославскую и Ростовскую. Отбыв из Америки в середине марта, через месяц прибыл в Ярославль.

В конце декабря 1913 года был переведён в Вильну (Северо-Западный край), где сменил архиепископа Агафангела (Преображенского). Во время Первой мировой войны был в эвакуации в Москве.

Тихон пользовался настолько большой популярностью в народе, что к нему, согласно некоторым источникам, приходили для благословения даже католики и староверы.

Высочайшим рескриптом от 6 мая 1916 года был пожалован бриллиантовым крестом для ношения на клобуке.

После Февральской революции 9 марта 1917 года подписал воззвание Синода, в котором говорилось: «Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути».

Несмотря на это, обер-прокурор Святейшего Синода во Временном правительстве В. Н. Львов практически целиком сменил состав Синода. Архиепископ Виленский Тихон в новый состав вызван не был.

В мае 1917 года в Российской церкви была введена выборность епархиальных структур церковного управления. В июне 1917 года Съезд духовенства и мирян Московской епархии избрал архиепископа Тихона правящим архиереем Москвы. Синод постановил ему быть архиепископом московским и коломенским, Свято-Троицкой Сергиевой лавры священно-архимандритом без возведения в сан митрополита до решения этого вопроса собором.

13 августа 1917 года Тихон был возведён в сан митрополита. На следующий день это решение Синода было утверждено Временным правительством.

А еще через день, 15 августа, открылся Всероссийский Поместный Собор 1917—1918 годов, более половины участников которого составляли миряне, хотя и без права голоса при принятии решений. На соборе разгорелась оживлённая дискуссия о высшем церковном управлении, при этом против реставрации патриаршества, упраздненного в России Петром I в 1700 году, выступала значительная группа профессоров-богословов из мирян. После революции и прихода к власти большевиков в Петрограде, прения по вопросу были прекращены и было принято решение о восстановлении патриаршества.

Избрание проводилось в два этапа: тайным голосованием и посредством жребия. После голосоваиия митрополит Московский Тихон находился на третьем месте по числу голосов. 18 ноября 1917 года старец Зосимовой пустыни Алексий (Соловьёв) вынул жребий пред Владимирской иконой Божией Матери. Избранником оказался Тихон.

Интронизация состоялась в кремлевском Успенском соборе 4 декабря 1917 года.

Первая сессия собора приняла ряд нормативно-правовых документов для устроения церковной жизни в новых условиях: Определение о правовом положении Церкви в государстве, которое, в частности, предусматривало первенствующее публично-правовое положение Православной Церкви в Российском государстве; независимость Церкви от государства — при условии согласования церковного и светского законоуложений и обязательность православного исповедания для главы государства и министра народного просвещения. Были утверждены Положения о Священном Синоде и Высшем Церковном Совете как высших органах управления в период между созывами поместных соборов. Были приняты Приходской устав, призванный сплотить прихожан вокруг храмов, а также определения о епархиальном управлении (предполагающем более активное участие в нём мирян), против новых законов о гражданском браке и его расторжении (которое не должно было затрагивать церковного брака) и другие документы.

Все увеличивающееся число известий о расправах над духовенством, в особенности убийство митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), побудили учредить особое поминовение исповедников и мучеников, «скончавших жизнь свою за православную веру».

19 января 1918 года Патриарх Тихон издал своё знаменитое «Воззвание…», в котором призывал: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское», - и предавал анафеме гонителей православной Церкви. Конкретно, однако, большевики в воззвании не назывались.

Но уже в его Обращении к Совету Народных Комиссаров от 26 октября 1918 года адресат был определен предельно точно: «"Все, взявшие меч, мечем погибнут" (Мф. 26:52). Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители судеб нашего отечества, называющие себя «народными» комиссарами. Целый год держите вы в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину октябрьской революции, но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает Нас сказать вам горькое слово правды.

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?

По истине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы (Мф. 7:9—10). Народу, изнурённому кровопролитной войной, вы обещали дать мир «без аннексий и контрибуций». От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже вы сами не решились обнародовать полностью? Вместо аннексий и контрибуций великая наша родина завоёвана, умалена, расчленена и в уплату наложенной на неё дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото…».

23 февраля 1922 года ВЦИК опубликовал декрет, в котором постановлял местным Советам «изъять из церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и договорам все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в органы Народного Комиссариата Финансов для помощи голодающим». В связи с этим декретом Патриарх Тихон обратился к верующим с Воззванием, в котором назвал изъятия священных сосудов и прочих богослужебных предметов «актом святотатства».

Послание Патриарха было разослано епархиальным архиереям с предложением довести его до сведения каждого прихода.

В марте в ряде мест произошли эксцессы, связанные с изъятием ценностей, которые В. И. Ленин квалифицировал как лишь одно из проявлений общего плана сопротивления декрету Советской власти со стороны «влиятельнейшей группы черносотенного духовенства».

22 марта 1922 года на заседании Политбюро, по предложению Ленина, был принят предложенный Троцким план разгрома церковной организации: арест Синода и , пропагандистская кампания в печати, дальнейшее изъятие церковных ценностей по всей стране.

В марте начались допросы Патриарха Тихона: он вызывался в ГПУ на Лубянку, где от него требовали гражданина Беллавина как от ответственного руководителя всей иерархии, «определённого и публичного определения своего отношения к контрреволюционному заговору, во главе коего стоит подчинённая ему иерархия».

5 мая 1922 года Патриарх был вызван в суд на процесс московского духовенства. Суд вынес частное определение о привлечении гражданина Беллавина к уголовной ответственности. После этого Патриарх находился под арестом в кельях Донского монастыря, в полной изоляции от внешнего мира.

В советской прессе публиковались многочисленные письма от граждан, требовавших сурово покарать «людоеда» Тихона. Процесс, однако, откладывался. 12 апреля 1923 года Политбюро приняло решение: «Поручить Секретариату ЦК вести дело Тихона со всею строгостью, соответствующей объёму колоссальной вины, совершённой Тихоном», что означало указание суду на необходимость вынесения смертного приговора

19 апреля 1923 года Тихон был под стражей препровождён во внутреннюю тюрьму ГПУ, где проходили допросы; 8 мая его вернули в Донской монастырь, куда должны были прибыть делегаты обновленческого Собора, проходившего с конца апреля, с объявлением о лишении его сана и монашества.

16 июня 1923 года Тихон обратился в Верховный Суд РСФСР с ходатайством об изменении принятой в отношении него меры пресечения, в котором выражал раскаяние в «поступках против государственного строя» и заверял в своей полной преданности советскому строю. 25 июня было принято постановление о его освобождении, ему была предоставлена свобода в организации деятельности «Патриаршей» Церкви.

1 июля в «Известиях» было опубликовано «Факсимиле заявления гр. Белавина (бывш. патриарха Тихона) в Верховный Суд РСФСР», а 4 июля - «„Обращение“ патр. Тихона к „архипастырям, пастырям и пасомым православной церкви российской“». В обращении Патриарх ставил под вопрос легитимность обновленческого Собора 1923 года и решительно осуждал «всякое посягательство на Советскую власть, откуда бы оно ни исходило».

«Передайте Советскому правительству и Президиуму ЦИК СССР глубокую благодарность, как от меня, так и от моей паствы, за такое милосердное отношение к моей деятельности. Правительство может быть вполне уверено, что оно найдет во мне лояльного гражданина Советского Союза, добросовестно выполняющего все декреты и постановления гражданской власти», - говорилось в опубликованном в «Известиях» в мае 1924 года послании Патриарха.

В своих актах Тихон также подчеркивает, что Церковь отмежевалась от контрреволюции, стоит на стороне Советской власти и поддерживает ее, «ибо нет власти не от Бога».

9 декабря 1924 года при попытке разбойного нападения на дом Патриарха в Донском монастыре был убит Яков Полозов — весьма близкий Патриарху человек, бывший его келейником с 1902 года.

Это произвело на Патриарха крайне гнетущее впечатление и подорвало его здоровье. 13 января 1925 года он был помещен в клинику Бакуниных на Остоженке, но продолжал регулярно совершать богослужения в московских храмах.

В начале 1925 года, под руководством начальника 6 отделения СО ГПУ Евгения Тучкова, началась разработка «шпионской организации церковников», которую, по замыслу следствия, возглавлял Тихон; 21 марта 1925 года Патриарх был допрошен на Лубянке.

23 марта (5 апреля) 1925 года он провел последнее богослужение — хиротонию епископа Сергия (Никольского) в храме Большого Вознесения у Никитских Ворот.

25 марта (7 апреля) 1925 года, в праздник Благовещения, Патриарх скончался в возрасте 60 лет — по официальным данным от сердечной недостаточности, хотя существует версия о его отравлении. За несколько часов до смерти он произнёс: «Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь будет длинная, тёмная-тёмная».

1 ноября 1981 года решением Архиерейского Собора Русской православной церкви заграницей Патриарх Тихон был канонизирован в лике исповедника со включением в Собор новомучеников и исповедников Российских и установлением памяти 25 марта

9 октября 1989 года был канонизирован Архиерейским Собором РПЦ.

Чем знаменит

Патриарх Тихон

Патриарх Московский и всея России, первый после восстановления патриаршества в стране. Оставаясь непреклонным по принципиальным вопросам, Тихон, пользовавшийся огромной народной любовью, пытался найти компромисс между церковью и коммунистическим государством, осуждая путь противления власти.

Святейший Патриарх Тихон стоит во главе Собора Новомучеников и Исповедников Российских. Его канонизация стала первым шагом к прославлению новомучеников и новых исповедников, пострадавших в годы революционной смуты и большевистского террора.

О чем надо знать

При Тихоне начался так называемый Обновленческий раскол в русской православной церкви. К началу 1921 года высшая церковная власть в России практически осуществлялась единолично Патриархом, поскольку в заседаниях Синода могло участвовать лишь весьма ограниченное количество епархиальных архиереев: многие были в эмиграции, другие просто не могли прибыть в Москву ввиду внешних обстоятельств и гражданской войны. На территориях же, занятых белыми, с ноября 1918 года создавались временные церковные управления.

В ноябре 1921 года в Сремских Карловцах (Сербия) оформилось фактически независимое русское церковное образование, впоследствии именуемое как Русская Православная Церковь заграницей.

Движение за «обновление» Российской Церкви образовалось весной 1917 года в Петрограде в русле большевистских идей «модернизации быта» и попытки модернизации русского православия. Оно заявляло о полной поддержке нового режима и проводимых им преобразований. Ведущим идеологом и организатором движения был протоиерей Александр Введенский. Но вплоть до 1922 года обновленцы воздерживались от размежевания с существовавшей в то время церковной организацией.

В мае 1922 года Введенский с рядом священников в сопровождении сотрудников ГПУ прибыл в Троицкое подворье на Самотёке, где тогда находился под домашним арестом Патриарх Тихон. Они обвинили Патриарха в необдуманной политике, приведшей к конфронтации Церкви с государством и к анархии в церковном управлении. Группа потребовала, чтобы Патриарх временно отказался от своих полномочий. В результате Тихон подписал резолюцию о временной передачи церковной власти с 16 мая митрополиту Ярославскому Агафангелу.

14 мая 1922 года в «Известиях» появляется «Воззвание верующим сынам Православной Церкви России», где содержалось требование суда над «виновниками церковной разрухи» и заявление о прекращении «гражданской войны Церкви против государства», вина за которые всецело возлагалась на Патриарха Тихона.

15 мая депутация обновленцев была принята Председателем ВЦИК Михаилом Калининым, и на следующий день было объявлено об учреждении нового Высшего Церковного Управления (ВЦУ). Он полностью состоял из сторонников обновленчества; первым его руководителем стал епископ Антонин Грановский, возведённый в сан митрополита. На следующий день власти, чтобы облегчить обновленцам захват Патриаршей канцелярии, перевезли Патриарха Тихона в Донской монастырь в Москве, где он находился в строгой изоляции. Так начался обновленческий раскол, который до определённого времени поддерживался органами государственной власти РСФСР и СССР.

К концу 1922 года обновленцы смогли занять две трети из 30 тысяч действовавших в то время храмов. «Староцерковники», возглавляемые Патриархом Тихоном, оказались вне закона.

Второй Поместный Всероссийский Собор (первый обновленческий), открывшийся в конце апреля 1923 года в Москве, в храме Христа Спасителя, высказался в поддержку советской власти и вынес решение о лишении сана «бывшего патриарха Тихона», а также лишении его монашества с возвращением его в первобытное мирское положение.

Также Собор объявил не имеющим никакой силы анафематствование Советской власти и всех, её признающих. «Патриарх Тихон вместо подлинного служения Христу служил контрреволюции и этим, как лицо, которое должно правильно вести всю церковную жизнь, ввёл в заблуждение широкие церковные массы». Собор объявил Тихона отступником от подлинных заветов Христа и предателем Церкви. В итоге патриаршество было упразднено как «монархический и контрреволюционный способ руководства Церковью».

После своего освобождения в июне 1923 года Тихон издал специальное послание, а 15 июля того же года сделал с амвона собора Донского монастыря публичное заявление о своём возвращении к церковному управлению всей Российской Церковью и признании ничтожными всех действий обновленческого ВЦУ и ВЦС.

Подавляющая масса верующих открыто приняла освобождённого Патриарха как своего единственного законного главу и руководителя.

Не имея даже канцелярии, Тихон пытался организовать общецерковное управление: созвал временный Священный Синод из трёх архиереев: архиепископа Тверского Серафима, архиепископа Уральского Тихона и викарного епископа Илариона; восстановил деятельность прежнего состава Московского епархиального Совета под председательством профессора протоиерея Василия Виноградова.

Многие отпавшие в обновленчество иерархи, клирики и миряне принесли покаяние в грехе раскола. Произошло быстрое восстановление структур «патриаршей», или «тихоновской» Церкви, хотя она рассматривалась государственной властью как «нелегальная организация».

Известие о кончине Патриарха Тихона обновленцы восприняли с большим энтузиазмом и уже через несколько дней объявили о скором созыве своего второго «Поместного Собора», в результате которого надеялись окончательно возобладать над «тихоновщиной». Однако патриарший местоблюститель митрополит Петр (Полянский) объявил предстоящий Собор «незаконным собранием».

После Собора 1925 года число сторонников обновленцев начало стремительно падать, однако до 1926 года обновленческое движение было единственной официально признаваемой государственными властями РСФСР православной церковной организацией.

После легализации Патриаршей церкви в лице митрополита Сергия (Страгородского) и Временного при нём Патриаршего Синода в 1927 году влияние обновленчества шло неуклонно на спад. Окончательным ударом по движению стала поддержка Сталиным Патриаршей Церкви в сентябре 1943 года. Государство взяло курс на ликвидацию обновленческих структур, после чего обновленцы начали массово переходить в легализованный Московский патриархат.

Прямая речь

Текст заявления Тихона по факсимиле в «Известиях» (1 июля 1923): «Будучи воспитан в монархическом обществе и находясь до самого ареста под влиянием антисоветских лиц, я действительно был настроен к Советской власти враждебно, причём враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям. Как то: обращение по поводу Брестского мира в 1918, анафематствование в том же году власти и наконец воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 1922. Все мои антисоветские действия за немногими неточностями изложены в обвинительном Заключении Верховного Суда. Признавая правильность решения Суда о привлечении меня к ответственности по указанным в обвинительном заключении статьям уголовного кодекса за антисоветскую деятельность, я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный Суд изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня изъ под стражи.

При этом я заявляю Верховному Суду, что я отныне Советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежёвываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции»

Современница о похоронах патриарха Тихона: «К Донскому стечение народа было огромное. По приблизительному подсчёту, там перебывало в те скорбные дни не менее одного миллиона людей. Вокруг Донского все ведущие к нему улицы и вся Калужская площадь были запружены народом. Уличное движение по ним прекратилось, трамваи доходили лишь до Калужской площади. Порядок поддерживался рабочими-распорядителями, у которых на рукаве была чёрная повязка с белым крестом. <…> Очередь от Нескучного — версты 1,5 от монастыря — шла по четверо в ряд. Передвигались до собора более трёх часов. Беспрерывно пополняясь у Нескучного вновь прибывающими, этот медленно день и ночь движущийся людской поток не походил на обычные „хвосты“. Это было торжественное шествие».

6 фактов о Патриархе Тихоне

Товарищи по Псковской семинарии дали Василию шутливое прозвище «Архиерей», а по Санкт-Петербургской духовной академии - прозвище «Патриарх». После избрания Тихона Патриархом, архиепископ Антоний (Храповицкий), набравший наибольшее число голосов, сказал: «Сие избрание нужно назвать по преимуществу делом Божественного Промысла по той причине, что оно было бессознательно предсказано друзьями юности, товарищами Вашими по академии <…> Ваши собственные товарищи прозвали Вас патриархом, когда Вы были ещё мирянином и когда ни они, ни Вы сами не могли и помышлять о действительном осуществлении такого наименования».

После известия о переводе Тихона из Ярославля Городская дума почтила его титулом «Почётного гражданина города Ярославля»; Святейший Синод в сентябре 1914 года разрешил ему принять это звание, отметив, что «случай избрания епископа почётным гражданином города является чуть ли не единственным в истории Русской Церкви».

Большинство исследователей считают основной причиной отмены готовившегося судебного процесса над Тихоном ноту Керзона (известна как ультиматум Керзона), вручённую НКИД 8 мая 1923 года от имени правительства Великобритании. Нота содержала угрозу полного разрыва сношений с СССР. Среди прочего, в ней требовалось прекращение репрессий против Церкви и духовенства (пункты 21 и 22 меморандума правительства Его величества).

За семь лет своего патриаршества Тихон совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений. То есть служил примерно каждые два-три дня.

15 апреля «Правда» и «Известия» опубликовали «Предсмертное завещание» от имени покойного Патриарха, якобы подписанное им в день своей смерти (существует в разных редакциях). Вопрос о подлинности завещания, которая сразу же была поставлена под сомнение, до конца так и не решён.

Патриарх был похоронен с внутренней стороны южной стены трапезной Малого Донского собора. В начале 1992 года в соборе был совершен поджог, в результате чего выгорела практически вся трапезная часть храма. При восстановительных работах после пожара были обнаружены мощи святителя Тихона. Находка была расценена как чудо (даже ставился вопрос о внесении в месяцеслов даты обретения мощей как дополнительного дня памяти). 19 февраля 1992 года совершилось обретение святых мощей Патриарха Тихона. Мощи открыто покоятся в Большом Донском соборе Донского монастыря.

Материалы о Патриархе Тихоне

«Житие Святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси». Целебный Родник

Текст Воззвания Патриарха Тихона от 19 января 1918 года

Герд Штриккер. Русская Православная Церковь в советское время (1917—1991). Патриарх Тихон в поисках путей сосуществования с советской властью.

Статья о Патриархе Тихоне в русской Википедии