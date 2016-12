Трамп поздравил с Новым годом своих врагов

Избранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере обратился с новогодним поздравлением ко всем, включая врагов.

В сообщении говорится: «Счастливого Нового года всем, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся против меня и так сокрушительно проиграли, что сейчас не знают, что делать. Любите!».

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!