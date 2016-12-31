Трамп поздравил с Новым годом своих врагов

Избранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере обратился с новогодним поздравлением ко всем, включая врагов.

В сообщении говорится: «Счастливого Нового года всем, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся против меня и так сокрушительно проиграли, что сейчас не знают, что делать. Любите!».