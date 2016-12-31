31 декабря 2016, 09:22
Трамп высмеял американские телеканалы за освещение «тематики России»
Избранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере критически прокомментировал подход телеканалов CNN и NBC к освещению «российской тематики».
Трамп написал: «Русские так разводят CNN и NBC – смешно смотреть, те представления не имеют! FoxNews все прекрасно понимает!».
Russians are playing @CNN and @NBCNews for such fools - funny to watch, they don't have a clue! @FoxNews totally gets it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2016 г.
При этом каких-либо разъяснений Трамп не привел – о каких именно сюжетах упомянутых телеканалов идет речь, неясно.
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