Трамп высмеял американские телеканалы за освещение «тематики России»

Избранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере критически прокомментировал подход телеканалов CNN и NBC к освещению «российской тематики».

Трамп написал: «Русские так разводят CNN и NBC – смешно смотреть, те представления не имеют! FoxNews все прекрасно понимает!».

Russians are playing @CNN and @NBCNews for such fools - funny to watch, they don't have a clue! @FoxNews totally gets it!