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31 декабря 2016, 09:22
Дональд Трамп Россия телевидение

Трамп высмеял американские телеканалы за освещение «тематики России»

Логотип CNN
Логотип CNN
Zach Graves

Избранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере критически прокомментировал подход телеканалов CNN и NBC к освещению «российской тематики».

Трамп написал: «Русские так разводят CNN и NBC – смешно смотреть, те представления не имеют! FoxNews все прекрасно понимает!».

При этом каких-либо разъяснений Трамп не привел – о каких именно сюжетах упомянутых телеканалов идет речь, неясно.

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