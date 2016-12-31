Российский лыжник Устюгов выиграл спринт в «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе многодневных соревнований «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире.

Вторым пришел итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал норвежец Финн Хаген Крог.

Женский спринт выиграла представительница Швеции Стина Нильссон.

Отметим, что по решению Международной федерацией лыжного спорта (FIS) в связи с подозрением спортсменов в нарушении антидопинговых правил от участия в «Тур де Ски» были отстранены Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов.