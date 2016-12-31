31 декабря 2016, 19:43
Российский лыжник Устюгов выиграл спринт в «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе многодневных соревнований «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире.
Вторым пришел итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал норвежец Финн Хаген Крог.
Женский спринт выиграла представительница Швеции Стина Нильссон.
Отметим, что по решению Международной федерацией лыжного спорта (FIS) в связи с подозрением спортсменов в нарушении антидопинговых правил от участия в «Тур де Ски» были отстранены Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов.
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