Киев начал процедуру по возвращению осужденного в России за шпионаж украинца

Дарницкий районный суд Киева получил ходатайство о приведении в соответствие с украинским законодательством приговора российского суда, в соответствии с которым гражданин Украины Валентин Выговский получил 11 лет тюрьмы за шпионаж, говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.

Ведомство отмечает, что представление внесено в рамках процедуры передачи Выговского на родину для отбывания наказания: «Министерство юстиции приняло решение о принятии осужденного российским судом Валентина Выговского в Украину для дальнейшего отбывания наказания на основании конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года. Сейчас соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Валентин Выговский, в соответствие с законодательством Украины».

После вынесения судом в Киеве решения по ходатайству Минюста соответствующая информация вместе с копией постановления суда будет передана российской стороне.

Выговский был задержан в 2012 году в Крыму. По версии следствия, с которой впоследствии согласился суд, украинец привлекал работников российского ОПК авиационно-космического профиля к сбору закрытой технической документации по перспективным разработкам. В ФСБ заявили, что Выговский признался в вербовке граждан России и шпионаже.

Суд приговорил Выговского к 11 годам лишения свободы. В марте текущего года Верховный суд РФ признал приговор законным.