Умер первый менеджер The Beatles Аллан Уильямс

Первый менеджер легендарной британской группы The Beatles Аллан Уильямс скончался в возрасте 86 лет, сообщает Reuters.

Кончину Уильямса подтвердила администрация основанного им клуба Jacaranda.

Today our founder and the man who discovered the Beatles passed away at the age of 86



Allan Williams, you will be missed pic.twitter.com/Mh7sq5Er4q