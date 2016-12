Умер создатель олененка Бэмби

Художник-мультипликатор студии Disney, создатель образа олененка Бэмби Тайрус Вонг скончался в возрасте 106 лет, сообщается в твиттере музея Walt Disney Family Museum.

We are deeply saddened to hear of the passing of Disney Legend, Tyrus Wong. He was 106. Our thoughts are with the Wong family. pic.twitter.com/V1rHekEoxz