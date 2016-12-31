Захарова назвала решения Белого дома местью Трампу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что решения, которые принимает Белый дом за недели до вступления в должность президента США Дональда Трампа кажутся местью за победу миллиардера на выборах.

Комментируя решение американского Белого дома о поставках тяжелого вооружения сирийской оппозиции, Захарова отметила: «Честно говоря, такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность».

Представитель российского МИД подчеркнула, что «уходящая администрация не оставляет попыток ухудшить двусторонние отношения, не понимая, что дальше уже некуда».

Напомним, после введения Вашингтоном новых санкций в отношении РФ за якобы имевшее место воздействие на ход американской предвыборной гонки посредством кибератак, что привело к высылке из США российских дипломатов, глава МИД России Сергей Лавров предлагал Путину зеркально ответить на поступок Вашингтона — выслать из России 35 американских дипломатов, дав им на сборы 72 часа. Однако российский лидер решил не реагировать на случившееся таким образом.

Избранный президент США Дональд Трамп позитивно оценил решение президента РФ Владимира Путина: «Отличный ход. Я всегда знал, что он очень умный человек».