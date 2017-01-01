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01 января 2017, 11:34
акцизы алкоголь

В России повысились акцизы на алкоголь

Акцизные марки на алкоголь
Акцизные марки на алкоголь
Фото: Евгений Переверзев/Коммерсантъ

С 1 января 2017 года, в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса РФ, увеличены ставки акцизов на алкоголь, передает РИА Новости.

Теперь акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, составляет 36 рублей за литр (вырос на 10 рублей), а ставка акциза на шампанское из винограда, выращенного в России, — 14 рублей.

На прежнем уровне остался размер акциза на тихие вина из российского сырья — 5 рублей за литр. Ставка акциза на вина иностранного производства достигла 18 рублей за литр, ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху выросли до 21 рублей за литр.

Акциз на пиво с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% , а также на пиво с долей спирта более 8,6% увеличивается с 20 до 21 рублей за литр и с 37 до 39 рублей за литр соответственно.

Также с 2017 года акциз на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) вырос до 523 рублей вместо прежних 500 рублей за литр в 2016 году. Акциз на алкоголь со средним содержанием спирта (до 9%) вырос на 18 рублей и составил 418 рублей за каждый литр.

Отметим, что кроме акцизов на алкоголь с начала 2017 года увеличились ставки акцизов на сигареты и бензин. Их повышение произошло в соответствием с законом, принятым в ноябре 2016 года, который внес изменения в Налоговый кодекс России.

Ожидается, что рост акцизов может принести в 2017 году в федеральный бюджет дополнительно 430 млрд рублей, 345 млрд рублей — в 2018-м, а в 2019 году около 487 млрд рублей.

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