Студенты техникумов получили отсрочку от армии

Все студенты мужского пола, получающие среднее профессиональное образование в РФ, с начала 2017 года получили право на отсрочку от призыва на военную службу до момента полного завершения обучения, вне зависимости от возраста. Об этом пишет РИА Новости.

«С 1 января 2017 года вводятся изменения, связанные с получением отсрочки от призыва на военную службу учащимися учреждений среднего профессионального образования — колледжей, технических лицеев и подобных им учебных заведений», — говорится в пояснительной записке к закону.

Ранее молодые люди получали подобную отсрочку от армии до достижения 20 лет (при условии, что поступил на учебу в учреждение среднего профобразования после девятого класса). При этом если учеба в таком заведении начиналась студентом после окончания 11 классов, отсрочку давали в случае достижения им призывного возраста в последний год обучения.

Предполагается, что нововведение позволит обеспечить системную подготовку специалистов для нужд экономической и социальной сфер страны.