Эрдоган назвал цель вооруженного нападения в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что целью совершенного в ночь на 1 января вооруженного нападения в Стамбуле была дестабилизация общества. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

«Они пытаются создать хаос, деморализовать наш народ и дестабилизировать нашу страну с помощью ужасных нападений на мирных жителей. Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер заверил, что прекрасно видит связь между обстановкой в регионе и терактами. И подтвердил намерение бороться с истоками терроризма до полного его искоренения.

Напомним, что стрельба была открыта неизвестным в 01:15 по местному времени (00:15 московского времени). В результате атаки 39 человек погибли. Еще несколько десятков человек пострадали.

Ранее сообщалось, что в их числе убитых граждане Иордании, Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Ливии и Израиля. В Генконсульстве РФ подтвердили, что россиян среди них нет, передает РИА Новости.

Поиски преступника в Турции продолжаются.