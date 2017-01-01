Во Флоренции взорвалась самодельная бомба

В результате взрыва самодельного устройства в центре Флоренции пострадал один полицейский-взрывотехник. Он получил серьезные ранения головы и глаза, передает агентство ANSA.

Бомба сработала возле книжного магазина, который, как сообщается, может быть связан с общественным движением правых взглядов CasaPound.

Полиция прибыла на место происшествия по вызову патрульных, обративших внимание на подозрительный предмет. Когда специалисты приблизились к свертку произошел взрыв. Предположительно, устройство сработало по встроенному внутри таймеру.

Сотрудник итальянских правоохранительных органов был экстренно прооперирован. Также сообщается, что он получил серьезное ранение руки.