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01 января 2017, 20:09
Мемория

Мемория. Павел Грачев

Павел Сергеевич Грачев
Павел Сергеевич Грачев

1 января 1948 года родился Павел Грачев, министр обороны России (1992—1996), первый генерал армии РФ (1992).

Личное дело

Павел Сергеевич Грачев (1948—2012) родился в деревне Рвы Тульской области в семье слесаря и доярки. В 1964 году окончил школу, в следующем году был призван в ряды Советской армии. После службы поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 1969 году с отличием окончил его по специальностям «командир взвода воздушно-десантных войск» и «референт-переводчик с немецкого языка». В 1969—1971 годах командовал разведывательным взводом в 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Каунасе Литовской ССР. В 1971—1975 годах был командиром взвода и командиром роты курсантов родного училища.

В 1975—1978 годах — командир учебного парашютно-десантного батальона 44-й учебной воздушно-десантной дивизии. В 1981 году с отличием окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, был направлен в Афганистан. В 1981—1983 участвовал в Афганской войне в должности замкомандира и командира 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка. В 1983 году вернулся на родину, был направлен начальником штаба в Каунас. В 1985—1988 годах — вновь в Афганистане в должности командира 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

После возвращения из Афганистана продолжал службу на командных должностях в ВДВ. Закончил Академию Генерального штаба и в 1990 году возглавил командование Воздушно-десантными войсками СССР.

В январе 1991 года по приказу главы Минобороны Дмитрия Язова ввел в Литву два полка Псковской десантной дивизии. Незадолго до введения войск ВДВ в Вильнюс в газете «Красная звезда» высказался против использования десантников в межнациональных конфликтах. Это «дело войск КГБ и МВД», сказал тогда военачальник. При этом Грачев фактически не руководил действиями десантников в Прибалтике, их координацией в этот период занимался генерал Владислав Ачалов. 11 января 1991 года советские части заняли Дом печати в Вильнюсе, телевизионные центры и общественные здания в литовских городах. 13 января советские войска штурмом взяли вильнюсскую телебашню. В ходе противостояния с местными жителями погибли 13 человек, десятки были ранены.

19 августа 1991 года Грачев по приказу ГКЧП ввел в Москву 106-ю Тульскую десантную дивизию, взявшую под охрану стратегически важные объекты в столице на случай введения ЧП. В этот же день узнал о планах ГКЧП совместными усилиями десантников, спецназа КГБ и войск МВД штурмовать здание Белого дома, где тогда находился Верховный совет РСФСР.

20 августа Грачев, маршал авиации Евгений Шапошников, генералы Владислав Ачалов и Борис Громов перед руководством ГКЧП отказались штурмовать Верховный совет. Тогда же Грачев переел на сторону Бориса Ельцина.

После арестов руководства ГКЧП 23 августа 1991 года был назначен главой госкомитета РСФСР по обороне и безопасности и замминистра обороны СССР. После образования СНГ стал заместителем главнокомандующего Объединенными вооруженными силами СНГ.

С апреля-мая 1992 года Грачев — замминистра и министр обороны России. Тогда же ему было присвоено знание генерала армии. В сентябре 1993 года, после указа Ельцина о роспуске Верховного совета, заявил о подчинении армии исключительно президенту России. 3 октября 1992 года ввел в Москву войска, которые на следующий день произвели залп по Белому дому и штурмом взяли здание парламента. По словам Грачева, выстрелом из танка он рассчитывал напугать защитников Верховного совета и избежать жертв при штурме. Во время захвата здания погибли девять десантников, о количестве потерь с другой стороны точно неизвестно. Как заявлял Грачев, «этих положили много, никто их не считал просто».

В ноябре 1994 года санкционировал тайный ввод российских войск в Чечню для борьбы с Джохаром Дудаевым. Когда несколько российских офицеров попали в плен, министр Грачев назвал их дезертирами и наемниками. Он также добавил, что Грозный при желании можно было бы взять силами одного десантного полка.

В декабре 1994 года — январе 1995 Грачев уже официально руководил боевыми действиями российской армии в Чечне. После неудачи Первой чеченской воны 18 июня 1996 года был отправлен в отставку.

В конце 1997 года стал главным военным советником руководителя компании «Росвооружение», позднее преобразованное в «Рособоронэкспорт». В 2000 году стал президентом регионального общественного фонда содействия Воздушно-десантным войскам «ВДВ — боевое братство».

В феврале 2007 года был уволен с должности главного военного советника «Рособоронэкспорта» по сокращению штата. В июне того же года ушел в запас и стал главным советником гендиректора омского Радиозавода имени А. С. Попова.

В сентябре 2012 года попал в реанимацию военного госпиталя им. Вишневского в Москве, 23 сентября скончался от менингоэнцефалита (воспаления головного мозга).

У генерала остались вдова и двое сыновей — Сергей и Валерий. Сергей Грачев пошел по стопам отца, окончив Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Валерий учился в Академии безопасности России.

Чем знаменит

 
Павел Грачев

Герой Афганской войны. 5 мая 1988 года «за выполнение боевых задач при минимальных людских потерях и за профессиональное командование управляемым соединением и успешные действия 103-й Воздушно-десантной дивизии, в частности, по занятию стратегически важного перевала Сатукандав (провинция Хост) в ходе войсковой операции "Магистраль"» был удостоен звания Героя Советского Союза.

Один из главных сторонников Ельцина в 1991 и 1993 годах среди военных, соавтор Конституции России 1993 года.

Министр обороны во время Первой чеченской войны, один из идеологов проведения той бесславной кампании.

До упразднения должности — главный военный советник директора «Рособоронэкспорта». Помимо звания Героя награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», «За личное мужество». Среди наград Грачева есть и афганский орден Красного Знамени.

О чем надо знать

В 1993—1994 годах в «Московском комсомольце» появился ряд негативных статей о Грачеве. Их автор журналист Дмитрий Холодов обвинил министра в коррупции, процветавшей в Западной группе войск. 17 октября 1994 года Холодов был убит. Следствие утверждало, что преступление в угоду Грачеву организовал полковник ВДВ в отставке Павел Поповских, а его заместители стали соучастниками убийства. Все подозреваемые по делу были оправданы Московским окружным военным судом. Грачев также находился под подозрением, однако доказать его причастность к убийству следствие не смогло. Сам он свою вину отрицал, замечая, что если и говорил о необходимости разобраться с журналистом, то не имел в виду его физическое устранение.

Статьи в «МК» касались обвинений в незаконном приобретении «Мерседесов» при посредничестве командования Группы советских войск в Германии. По словам главы пресс-службы Минобороны Игоря Конашенкова, в бытность министром обороны Павел Грачев действительно закупил в Германии два Mercedes 500. «Тогда с легкой руки газеты "Московский комсомолец" Грачева прозвали "Паша-Мерседес". И кличка так к нему приклеилась, что многие помнят до сих пор. Грачев через генерал-полковника Матвея Бурлакова, командовавшего войсками, которые выводились из Германии, непонятно каким образом закупил те злополучные автомобили. Правда, не для себя, а для служебных нужд», — утверждал Конашенков.

Прямая речь:

Грачев о возможностях российской армии в 1994 году: «С военной точки зрения задача захвата Грозного была вполне осуществима силами одного воздушно-десантного полка в течение двух часов».

Герой России генерал армии Петр Дейнекин о Грачеве: «С Павлом Грачевым мы занимались и выводом войск из бывших республик СССР, и строительством Российской армии, и реформами, и первой чеченской войной. О нем в так называемой "независимой" прессе и электронных СМИ было напечатано и сказано немало несправедливых слов, но, на мой взгляд, он был самым сильным из тех министров обороны, под чьим руководством мне довелось служить. Запомнился как порядочный человек и отважный десантник, совершивший большинство своих парашютных прыжков на испытаниях новой техники. Я его искренне уважаю».

Маршал СССР Дмитрий Язов: «Есть ли у меня люди, которым не подам руки? Есть. Те, кто стране изменил. Паше Грачеву не подавал. У него многое было на цинизме замешано. К Грачеву я хорошо относился. Но он не был стратегом. Как готовилась операция в Чечне? Грачев должен был знать: десантные войска никогда не штурмовали города. Это была непростительная ошибка. А по тому, какие потери понесла армия, — и преступление. Но уж очень рвался президенту угодить. Он в Чечне оружия на три дивизии оставил, с техникой».

Генерал армии Игорь Родионов: «Грачев у меня в 40-й армии был хорошим командиром дивизии ВДВ. Выше этого уровня он так и не поднялся. Министром же он стал лишь потому, что вовремя перебежал на сторону Ельцина».

Военный журналист Виктор Баранец: «Так сложилась моя служба, что я близко познакомился с Павлом Сергеевичем в Афганистане, в самый разгар войны и хорошо помню такой эпизод. Кабульский аэродром, военно-транспортный самолет под завязку забит коробками с импортным шмотьем — джинсы, куртки, магнитофоны, платки — и в это время санитары привозят на носилках человек десять раненых солдат, офицеров, прапорщиков. И командир экипажа говорит, что им "нет места". Вдруг возле самолета появляется комдив Грачев, который забирается в грузовой отсек самолета и начинает выбрасывать коробки на пыльную бетонку аэродрома. Все раненые были погружены в самолет и срочно отправлены в военный госпиталь в Ташкенте».

4 факта о Павле Грачеве

  • С юности увлекался спортом. В 1968 году стал мастером спорта СССР по лыжным гонкам. Помимо лыж любил футбол, волейбол и теннис.

  • За время военной службы совершил 647 прыжков с парашютом, часть из них — во время испытаний новой техники. Был восемь раз контужен, получил несколько ранений.

  • В мае 1993 года вошел в состав рабочей комиссии по доработке президентского проекта новой Конституции России.

  • Согласно данным вскрытия, скончался от редкого заболевания — острого менингоэнцефалита (воспаление головного мозга, вызванное инфекцией). Каким образом Грачев заразился, неизвестно. Среди прочих выдвигалась также версия покушения на генерала.

Материалы о Павле Грачеве:

Статья о Павле Грачеве в Википедии

Биографическая справка «Ленты.ру»

Павел Грачев: «Я сожалею, что согласился стать министром обороны»

Павел Грачев: «боевой генерал» и «Паша-мерседес»

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