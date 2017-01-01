Иордания признала гибель трех своих поданных при стрельбе в Стамбуле

В результате вооруженного нападения на ночной клуб в Стамбуле погибли трое подданных Иордании, передает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в правительстве королевства.

«Среди погибших в результате теракта в Стамбуле три подданных Иордании», — подтвердили собеседники телеканала.

Стрельба произошла в новогоднюю ночь в здании заведения известного турецкого ночного клуба Reina. Ранее сообщалось о 39 погибших и около 70 пострадавших. Среди погибших были 16 жителей других государств, включая граждан Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Ливии и Израиля, передает ТАСС со ссылкой на министра Турции по делам семьи и социальной политике Фатму Бетюль Сайян Кайя.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Турецкая полиция провозит необходимые мероприятия для его задержания.