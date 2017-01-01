В Сети появилось видео начала стрельбы в Стамбуле
В интернете появилась видеозапись, на которой зафиксировано начало вооруженного нападения, произошедшего в новогоднюю ночь в Стамбуле. Кадры с места происшествия опубликовал в своем Twitter пользователь Actu17.
🇹🇷 #Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l'assaillant entre dans la boite de nuit #Reina, en ouvrant le feu. (@mevlutyuksel) pic.twitter.com/9wivFEtIXl— Actu17 (@Actu17) 1 января 2017 г.
Стрельба началась в популярном турецком ночном клубе Reina. В результате нападения погибли 39 человек, в том числе 16 граждан других стран. Также сообщалось о 69 раненых.
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившемся. Также глава РФ принес слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при нападении.