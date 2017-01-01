В Сети появилось видео начала стрельбы в Стамбуле

В интернете появилась видеозапись, на которой зафиксировано начало вооруженного нападения, произошедшего в новогоднюю ночь в Стамбуле. Кадры с места происшествия опубликовал в своем Twitter пользователь Actu17.

Стрельба началась в популярном турецком ночном клубе Reina. В результате нападения погибли 39 человек, в том числе 16 граждан других стран. Также сообщалось о 69 раненых.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившемся. Также глава РФ принес слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при нападении.