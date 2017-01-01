Курдские боевики открестились от стамбульского теракта

Рабочая партия Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией, заявила о своей непричастности к вооруженному нападению в Стамбуле, в результате которого 1 января погибли 39 человек. Об этом пишет «Интерфакс».

Турецкие власти на данный момент не располагают информацией о том, кто стоит за атакой на популярный ночной клуб Reina.

Премьер страны Бинали Йылдырым сообщил: «Мы начали собирать некоторые данные, но власти пока что работают, чтобы получить результат».

Напомним, что атака произошла в новогоднюю ночь. Неизвестный ворвался в здание клуба и начал вооруженную атаку, которая унесла жизни 39 человек. Еще несколько десятков получили ранения.

Всего в клубе на момент нападения было, по разным данным, не менее 500-800 человек. Преступнику удалось скрыться. Сотрудники силовых структур страны предпринимают меры для его скорейшего задержания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что целью нападения в Стамбуле была дестабилизация общества. Он также заверил, что прекрасно видит связь между обстановкой в регионе и терактами и подтвердил намерение бороться с истоками терроризма до полного его искоренения.