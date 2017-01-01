Число погибших при нападении в Стамбуле достигло 39 человек

Не менее 39 человек, включая 16 иностранцев, погибли в результате вооруженного нападения в ночном клубе Reina в Стамбуле. Еще около 40 получили ранения, передает ВВС.

В момент происшествия в одном из самых знаменитых клубов страны находились несколько сотен человек.

По информации ряда СМИ в заведение ворвались люди в костюмах Санта-Клаусов и открыли стрельбу. Некоторые новостные агентства сообщают о том, что нападение совершил террорист-одиночка и сотрудники правоохранительных органов его ликвидировали.

А газета Hurriyet, со ссылкой на владельца Reina Мехмета Кочарслана, пишет о том, что американские спецслужбы предупреждали о готовящейся атаке. В связи с возможным нападением в клубе принимались повышенные меры безопасности, заверил Кочарслан.