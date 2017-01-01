В Казахстане перестали использовать жезл для остановки автомобилей

Пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана сообщила, что сотрудники органов внутренних дел республики больше не будут использовать жезл для остановки автотранспортных средств. Об этом пишет РИА Новости.

«С 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств. Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел», — говорится в сообщении ведомства.

Такое решение было принято после анализа международного опыта в обеспечении безопасности дорожного движения.

«Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования», — добавили в МВД Казахстана.